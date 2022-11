Groen licht voor waterbassin plantenkweker Biezenmortel

In de uitspraak verwerpt de Raad van State alle bezwaren van een buurman tegen de plannen van Stekbedrijf Gerard van der Loo. Volgens de buurman kan het ruim 4.000 vierkante meter grote bassin en containerveld van 0,7 hectare beter aan de overzijde van de Hooghoutseweg aangelegd worden. Of achter de bestaande kassen van het plantenstekbedrijf. Op die plekken heeft de buurman er veel minder last van.

Maar in de uitspraak gaat de hoogste bestuursrechter geheel mee in de redenering van de gemeente Tilburg en het stekbedrijf. Immers, het plaatsen van het waterbassin achter de kassen is niet handig. Want dan kan het bedrijf daar in de toekomst geen kassen meer bijbouwen. En aan de overzijde van de weg is ook niet handig, omdat het water voor het bassin dan over grote afstand moet worden aangevoerd. Bovendien moeten de pijpen dan onder de weg door door grond die van een andere eigenaar is.