Groen-oranje podcast: ‘Ook al kan er niet gefeest worden, carnaval is er áltijd’

Veel dj’s kiezen voor livestreams als alternatief maar Kiele Kiele gooit het over een heel andere boeg. Stolk: ,,Ik heb zelf ook livestreams gedaan, maar uiteindelijk is het niet meer dan naar iemand kijken die platen afspeelt, dat kan je zelf ook doen. Bovendien doet bijna elke dj livestreams, deze podcast biedt heel andere dingen.’’



De eerste aflevering staat online, te luisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. Zanger Johhny Purple is gastspreker. Ook aan bod komt of worstenbroodjes lekkerder worden met schrobbelèr. ,,En we vertellen wat over de geschiedenis van Tilburg. Het blijft lekker laagdrempelig, luistert lekker weg. En misschien brengen we je zelfs wat bij’’, vertelt Stolk.



De aflevering duurt - natuurlijk - een uur en elf minuten. Stolk zegt dat het plan is om in ieder geval tot aan carnaval elke twee á drie weken een aflevering te maken. ,,En als het bevalt gaan we misschien wel langer door, of we gaan er volgend jaar mee verder. De eerste reacties zijn in ieder geval goed, we hebben enorm veel zin om de volgende aflevering te maken.’’