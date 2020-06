Groencentrum De Hemeltjes bij rechtbank: 'Het doel lijkt ons te laten opdrogen’

Extra bord

De gemeente ziet dat heel anders. ,,We hebben zelfs een extra bord toegevoegd dat bedrijven bereikbaar zijn. Dat is bijna voor de volle honderd procent gedaan voor De Hemeltjes", aldus de advocaat namens het college van B en W. Ook staat er een geel bord waarop expliciet staat dat De Hemeltjes bereikbaar is, al is dat tijdelijk.

Tilburg is bang dat de weg zonder de beperkingen een sluiproute wordt voor doorgaand verkeer. Omdat de weg daar niet geschikt voor is, er in het verleden al ongelukken zijn gebeurd en bewoners van een nieuwe woonwijk daar straks last van krijgen is de maatregel getroffen.