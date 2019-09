Groene daken aan de Elzenstraat: ‘Voor Tilburg uniek’

,,Alle bewoners stemden in om het project uit te voeren”, zegt Bob van der Sleen, initiatiefnemer van het aanleggen van het groene dak. Via het project ‘Grijs naar groen’ van Interpolis kwam Van der Sleen bij Marc Rotmans (aannemer, red.) uit, waarna de aannemer zijn verhaal deed tijdens de VVE-vergadering. ,,In mijn eentje doen, heeft geen zin. Daarom heb ik de buren gevraagd mee te doen”, vertelt Van der Sleen. Aannemer Rotmans spreekt van een ‘uniek project’ voor Tilburg omdat het meestal gaat over oppervlakken variërend tussen de 6 en 40 m².

Samen sloten de bewoners een onderhoudscontract af voor het verwijderen van vuil en onkruid, en het bemesten van het groendak. Hiervoor zijn veiligheidspunten aangelegd op het dak, waarmee de veiligheid wordt gewaarborgd. Niet alleen de bewoners hebben profijt van het ‘nieuwe’ dak maar ,,ook de achterburen worden er vrolijk van”, aldus Van der Sleen.

Subsidie

De aanleg van het groene dak liep in een eerder stadium vertraging op doordat de particulieren geen vergunning kregen van de gemeente. Dit had te maken met de verbouwingen van Vormrijk, wat voor onveilige situaties kon leiden voor de burger. Hierdoor liep het dak vijf maanden zon mis. “Dat is heel erg vervelend maar volkomen logisch”, blikt Van der Sleen terug.

In 2018 werd subsidie aangevraagd bij de gemeente Tilburg voor de aanleg van het groene dak. Door het uitstel kon het project in 2019 pas worden gestart. ​Na de jaarwisseling heeft de gemeente haar doelstellingen versterkt met een hogere biodiversiteit en waterberging, die wordt verwerkt in de subsidieregeling. De particulieren zijn bereid de hoge doelstellingen te halen in dit groen dak. Hierover gaan ze in overleg met de gemeente.

De aanleg van het groene dak leidt tot een betere leefomgeving voor mens en dier en het verbetert het leefklimaat in de buurt. Daarnaast verlengt het de levensduur van het dak, beschermt het tegen de zon, regen en wind, isoleert het tot ongeveer vier graden lager en werkt het geluiddempend. Het dak wordt bekleed met gras (sedummixmat), die gewaterd wordt door een waterirrigatiesysteem wanneer het te droog is.