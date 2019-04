Groene verf waait van de Schouwburgring-proef: ‘Mensen krijgen de schilfers in het gezicht’

Ondernemer Jan Willemse van de naast de proef gelegen Lunchroom Carrousel baalt. De verf bladdert af en waait het terras op. ,,Vooropgesteld: ik ben een voorstander van deze proef. Al had het een ton meer of minder gekost, dan hadden ze het nog moeten doen. Op een mensenleven kun je geen prijs plakken en als ondernemers hier aan de promenade zien we dat het echt werkt. Het is veel veiliger nu één rijbaan is afgesloten.”



Maar ja, die verf dus. ,,Het waait gewoon van de straat af. Mensen die hier zaten te eten kregen de schilfers in het gezicht. Daarom zet ik een groot deel van het terras niet meer buiten.”



Willemse vertelt hoe het de tweede keer is binnen twee weken dat er een nieuwe laag op moet. ,,Als die verf niet blijft zitten, blijf het er dan ook niet op spuiten. Zo zie ik het.”