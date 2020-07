Groeneweg in Goirle tijdelijk afgesloten

Tbs dreigt na brandstich­ting in Udenhout

13:37 BREDA\UDENHOUT - Gedragsdeskundigen hebben tbs met voorwaarden geadviseerd voor een man die heeft bekend dat hij op 19 april brand stichtte in een container bij een bedrijf aan de Magazijnweg in Udenhout. Hij wordt ook verdacht van het in brand steken van een sloopauto. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Breda.