GroenLinks wil Tilburg met ‘huurteam’ van titel slechtste studentenstad af helpen

In een onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) naar de huisvesting in de dertien grote studentensteden scoort Tilburg onderaan. ,,Op zich een mooi getal, nummer dertien, maar van dit rapport zijn we wel geschrokken”, zegt raadslid Bas van Weegberg, die zich vaker sterk maakt voor een beter en betaalbaar aanbod van studentenkamers in de stad.

Geen corporatie voor studenten

In het rapport staat te lezen dat Tilburg de snelle groei van de universiteit niet heeft kunnen bijbenen. ‘Hierbij helpt het niet dat een eigen corporatie specifiek voor studentenhuisvesting ontbreekt in Tilburg’, aldus de onderzoekers, die ook vermelden dat internationale studenten noodgedwongen op een camping verbleven. Om de groei van Tilburg University bij te benen moeten er de komende periode 500 kamers per jaar bij komen. Tijdens de behandeling van de woonagenda door de gemeenteraad vorige maand kwam die noodzaak al uitgebreid ter sprake. Wethouder Oscar Dusschooten deed toen onder meer de toezegging dat hij met woningcorporaties in gesprek zou gaan over een grotere rol bij de huisvesting van studenten. Ook wordt er flink gebouwd voor studenten.

Huurteam

Van Weegberg: ,,Die toezeggingen waren belangrijk, maar door dit nieuwe rapport vragen we ons toch af of we nog iets missen. Doen we wel genoeg?” De GroenLinks-fractie pleit dan ook voor de invoering van een huurteam, zoals dat in Eindhoven al bestaat. Studenten kunnen zich daar melden aan een loket, waarna een speciaal aangesteld team hen wegwijs maakt in hun zoektocht naar huisvesting.