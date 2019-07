Groep 8 ziet zichzelf schitteren op het witte doek van Pathé

video Parachutis­ten Luchtmobie­le Brigade gedropt boven natuurge­bied Regte Heide

17:23 GOIRLE - Wie donderdagochtend even na negenen in natuurgebied de Regte Heide bij Goirle was, kan het niet ontgaan zijn. Tientallen parachutisten van de 11 Luchtmobiele Brigade oefenden de zogeheten ‘Military Free Fall’ in het gebied.