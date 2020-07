Groep ganzen doodgereden door politiewagen die op weg was naar noodsituatie in Tilburg

Brandje in kapsalon in Ber­kel-En­schot

12:55 BERKEL-ENSCHOT - In een kapsalon in een bijgebouw aan de Heikantsebaan in Berkel-Enschot heeft zondagmorgen rond 08.45 uur een brandje gewoed. Er kwam veel rook vrij en de rookschade is dan ook flink.