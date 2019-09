Groep jongeren trapt agent bijna van motor af tijdens achtervolging in Tilburg

LIVE | CHC ontvangt RKDVC in Brabants onderonsje, SVSSS treft Olympia’18

13:45 De blikvanger op de Nederlandse velden is zondagmiddag natuurlijk de topper tussen PSV en Ajax, maar ook in Brabant is er een boordevol amateurvoetbalprogramma. Zo spelen CHC en RKDVC een Brabants onderonsje en treft SVSSS Olympia’18.