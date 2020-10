Groep minderjarigen opgepakt voor reeks laffe daden in Dongen

Hoek Kalver­straat in Goirle blijft bron voor gekibbel

14 oktober GOIRLE - Als bouw op de hoek Kalverstraat en de Tilburgseweg ter sprake komt buitelen raadsleden in Goirle over elkaar. Vijf hoog, zes hoog, zeven hoog, helemaal niets. De meningen staan haaks op elkaar. ,,Er is al genoeg geld verbrast.”