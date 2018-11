Groep van 100 jonge brommerrijders intimideert automobilisten en vernielt auto's in centrum van Tilburg

Hof: Web­cam-afperser Aydin C. moet proces verplicht bijwonen

10:32 Webcam-afperser Aydin C. moet vanaf komende donderdag verplicht de behandeling van zijn zaak in hoger beroep bijwonen. Dit besloot het gerechtshof in Amsterdam maandagmorgen op aandringen van het Openbaar Ministerie (OM).