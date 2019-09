Groepen 2 van basisschool de Cocon runnen een week ‘eigen’ bakkerij

Jongeman draait door na tikje op zijn schouder, predikant de dupe

10:29 BREDA/TILBURG - Op weg naar zijn bijbelgroep wordt een predikant helemaal in elkaar geslagen in april dit jaar in Tilburg. Eenmaal op de grond krijgt hij vervolgens ook nog een trap tegen zijn hoofd. De daders zaten gistermiddag schuldbewust tegenover de politierechter. ,,Hij tikte op mijn schouder en toen werd het me te veel.”