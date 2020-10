Groepsaccommodatie zonder groepen: ‘Dan maar de kerststallen van Moergestel’

Eis van 7500 euro voor goederen­ver­voer­der na treinonge­luk Tilburg: ‘botsing was keten van fouten’

6 oktober BREDA\TILBURG - Goederenvervoerder DB Cargo moet als het aan justitie ligt 7500 euro boete betalen vanwege het grote treinongeluk op 6 maart 2015 bij het station in Tilburg. De trein zou langer zijn geweest, dan de vervoerder schriftelijk had aangegeven. DB Cargo stelt dat dat per telefoon toch gebeurd zou zijn.