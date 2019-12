Groeten uit T(ilburg): de dingen die je cadeau krijgt

Wbam gaat deur na deur voor lege flessen, net zo lang tot hij miljonair is, ‘Je kunt alles bereiken wat je wil’

30 november TILBURG - Een bijzondere verschijning gaat dezer dagen deur aan deur door Tilburgse wijken. Djordjhy Alfaisi - in het dagelijks leven conciërge op het Schakelcollege - zamelt plastic statiegeldflessen in en wil zo miljonair worden. Zijn boodschap: wat ik kan, kan jij ook. ,,Soms doet iemand chagrijnig de deur open, maar met een brede lach weer dicht. Dat geeft me zo’n geweldig gevoel.”