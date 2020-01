Grondkamer veegt Roundup-verbod gemeente Gilze en Rijen van tafel

Schadelijk

De Grondkamer, dat in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit pachtovereenkomsten registreert en toetst, is het daar niet mee eens. En heeft het besluit vernietigd. Tot groot ongenoegen van wethouder David Vermoken (Grondbedrijf). ,,De Grondkamer houdt geen rekening met de schadelijke gevolgen van glyfosaat voor mens en natuur. Onderzoeken geven aan dat glysofaat schadelijker is dan lange tijd gedacht. De gemeente vindt dat ze als eigenaar van deze gronden eisen mag stellen om mens, dier en milieu te beschermen. We willen toekomstige gebruikers of bewoners niet opzadelen met extra opruimkosten of gezondheidsrisico's."