Groot onderzoek naar verdachte van aanranden jonge meisjes en twee pogingen daartoe in buitengebied de Kempen

De politie is een groot onderzoek gestart naar een man die verdacht wordt van twee ernstige aanrandingen en twee pogingen tot aanranding. Het jongste slachtoffer was 13 jaar. Alle vier de incidenten vonden plaats in de Kempen, op slechts enkele kilometers afstand van elkaar

,,We hebben sterke aanwijzingen dat het bij de aanrandingen en twee vermeende pogingen om dezelfde dader gaat”, meldt de politie. De incidenten vonden plaats tussen 25 maart en 15 mei, in Casteren, Hulsel, Reusel en Netersel. Steeds in het buitengebied. ,,Wij maken ons grote zorgen. Deze man moeten we vinden voordat hij mogelijk opnieuw toeslaat.”

De aanrander sloeg op woensdag 25 maart voor het eerst toe. Een 18-jarig meisje werd tijdens een rondje hardlopen slachtoffer op de Wagenbroeken in Casteren. Op vrijdag 15 mei werd een 13-jarig meisje aangerand op de Molendijk in Hulsel. In beide gevallen trok de aanrander zijn slachtoffer de bosjes in ter hoogte van een houten zogenaamde schuilhut.

‘Voorbijgangers hoorden meisje gillen’

De politie zegt over het incident in Hulsel: ,,Hij nam het meisje mee naar een vennetje, zo’n vijftig meter verderop. Het meisje werd gekneveld en de man randde haar aan. Twee voorbijgangers hoorden het meisje gillen en schoten haar te hulp.”

Volgens de politie ging de man van zo'n 35 à 40 jaar er eerst te voet en daarna in een auto vandoor. De voorbijgangers belden de politie en bekommerden zich om het slachtoffer. De politie is dringend op zoek naar een mogelijk belangrijke getuige in deze zaak. Hij of zij stond die middag in de buurt geparkeerd in een lichtblauwe auto, mogelijk een Opel.

Volledig scherm In beide gevallen trok de aanrander zijn slachtoffer de bosjes in ter hoogte van een houten zogenaamde schuilhut. © Politie

Nog twee slachtoffers

Nadat de politie hierover een oproep deed, meldden zich nog twee vrouwen. ,,Een 17-jarige vrouw zou op woensdag 6 mei hinderlijk gevolgd zijn toen zij vanuit Bladel over de Muilen naar Netersel liep. ,,Ze passeerde een zandpad waar een man naast een geparkeerde auto stond”, aldus de politie.

,,De man volgde haar te voet te en is achter haar aan blijven lopen totdat ze haar plaats van bestemming had bereikt. Zij had het gevoel dat de man het op haar gemunt had en mogelijk zijn kans afwachtte om toe te slaan.”

Reusel

Een tweede vrouw meldde de politie dat ze dacht dat ze een dag vóór de aanranding in Hulsel, dus op donderdag 14 mei, met dezelfde man te maken had gehad op de Rouwenbocht in Reusel. ,,Een auto reed erg langzaam en stopte op enig moment op het Buspad om de vrouw weer voorbij te laten lopen. Het gedrag van deze chauffeur beangstigde de vrouw.”