Grootschalige controles belasting en politie op vakantieparken Brabant, waaronder Droomgaard

GASTOPINIE Cultuur voor iedere Brabander, dus ook in Goirle

9:37 GOIRLE - Dat Goirle de subsidie voor Factorium terug gaat schroeven, vindt Eefje Sperber een onzalig idee. In een gastopinie blikt ze terug op haar jeugd vol muziek in Goirle. Dinsdagavond vergadert de gemeenteraad oordeelsvormend over de voorjaarsnota. Daarin worden bezuinigingen aangekondigd. Factorium heeft een protest aangekondigd in het gemeentehuis met ‘toeters en bellen’.