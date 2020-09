Grootste fracties in Tilburg willen af van ‘fysiek’ vergaderen na coronabesmetting van raadslid

UPDATE Man (31) voor deur van café in Waalwijk overleden, politie gaat niet uit van een misdrijf

8:30 WAALWIJK - Een 31-jarige man uit Kaatsheuvel is in de nacht van zaterdag op zondag overleden voor de deur van een café in Waalwijk. Een politiewoordvoerder laat weten dat de politie voorlopig niet uitgaat van een misdrijf.