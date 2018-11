Grootste terreuroefening in Nederland ooit: ‘aanslag’ bij Koning Willem II-gevangenis in Tilburg

Tilburg krijgt eigen TEDx: ‘Mijn leven is er door veranderd’

17:35 Do 22 nov: Het is een bekende naam in Amerika en ver daarbuiten: TED. Een vierdaagse conferentie in New York waar sprekers worden uitgenodigd om de presentatie van hun leven te geven. Nu krijgt ook Tilburg een eigen TED, onder de naam TEDx Tilburg.