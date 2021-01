Grootste Tilburgse ‘Polenhotel’, aan de Dongenseweg, krijgt de zegen van de politiek

Ontrouw met zijn beste vriend was de druppel: ‘Ik heb staan kwèèke, maar ik had geen pistool’

11 januari TILBURG/BREDA - Een pistool of iets dat daar op lijkt, dat heeft de 47-jarige Patrick van G. zeker niet zich gehad toen hij verhaal ging halen bij de nieuwe vriend van zijn vrouw. Staan ‘kwèèke’ op straat in Tilburg, dat had hij inderdaad wel gedaan, geeft hij toe aan de politierechter in Breda. Het was eens, maar nooit meer. ,,Het is voor mij voorbij nu. Ik moet voor 100 procent voor mijn dochter zorgen.”