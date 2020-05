Grote boomtak valt dwars over de weg in Rijen

Drie vrachtwa­gens betrokken bij ongeluk A58 bij Ulvenhout

15:54 ULVENHOUT - Op de A58 bij Ulvenhout is maandagmiddag rond 15.20 uur een ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens. Aanvankelijk werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die is zonder te landen teruggekeerd. Een vrachtwagenchauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.