Grote brand in bovenwoning in Rijen, rook trekt richting winkelcentrum

Na een eeuw rolt 't Kaasbolle­ke de moderne tijd in, maar Lou heeft nog altijd zijn vaste plek

10:10 Do 28 mei: ,,Zo, de kaasbol is de 21e eeuw ingerold", zegt een klant half verbaasd, half bewonderend. De bekende broodjeszaak aan de Besterdring zag er veertig jaar lang precies hetzelfde uit maar is nu onherkenbaar veranderd.