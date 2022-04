Grote brand in dak van woning in Rijen onder controle

14-jarige blokflui­tis­te Fee wint Young Classical Talent Award: ‘Weinig mensen beseffen hoe moeilijk dit is’

Geen pianist, cellist of violist, maar een bespeler van de blokfluit was donderdag de beste van zes finalisten die streden in de Tilburgse Concertzaal om de Young Classical Talent Award. De vijfde editie van de muzikale talentenjacht voor middelbare scholieren werd gewonnen door Fee de Scheemaker (14).

