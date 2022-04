Grote brand in dak van woning in Rijen

Derde klasse B Zuid I & West II Vlijmense Boys wint spektakel­stuk van ZIGO, Van Bijnen scoort liefst vier keer

Het was een gelijk opgaande wedstrijd in Tilburg tussen ZIGO en Vlijmense Boys. Totdat een veldspeler van ZIGO als keeper fungeerde en de bal met de hand uit het doel sloeg. Dat betekende een vroegtijdige douche en strafschop die werd benut door ‘man of the match’ Bjorn van Bijnen. Hij maakte er in totaal vier.

19:01