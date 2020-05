Grote brand verwoest schuur in Hulsel

Festivallo­ze zomer? The Boy Next Door werkt noodgedwon­gen aan nieuwe muziek: ‘Het is een megaklap’

10 mei TILBURG - Geen feestjes, geen optredens, geen geld. En dat het hele festivalseizoen lang. Misschien zelfs nog veel langer. De coronacrisis hakt er flink in voor de Tilburgse Lex van Berkel (27), voor sommigen beter bekend als The Boy Next Door. In plaats van een feestlustig publiek in binnen- en buitenland te voorzien van vrolijke muziek, zit hij nu noodgedwongen thuis. Of beter gezegd: in de studio. ,,We hebben alle tijd om nieuwe muziek te maken.”