Grote controle naar mestfraude, inval in Esbeek en meer plekken in Brabant

ESBEEK - De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is bezig met een grote controle in een mestfabriek in Esbeek. Er zijn meer plekken in Brabant waar onderzoek wordt gedaan naar mestfraude. Volgens de Belgische krant De Standaard is er een onderzoek gaan bij een tiental bedrijven in vier Belgische provincies.