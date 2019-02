Grote Duitse prijs voor wetenschapper Marc Swerts van Universiteit Tilburg

Duitsland

“Ik voel me uiteraard zeer vereerd, ook omdat de voordracht is gedaan vanuit het gerenommeerde Department of Language and Science Technology van Saarland University”, stelt Swerts in een persbericht van Tilburg University. ,,Ik kijk ernaar uit om met een aantal collega’s van die club samen te werken op het vlak van mens-mens en mens-machine interactie. Daarnaast is Saarbrücken vanwege zijn geografische ligging vlakbij Frankrijk als werkplek interessant omdat ik erg geïnteresseerd ben in de mate waarin verschillende talen (in dit geval: Duits en Frans) elkaar linguïstisch beïnvloeden.”