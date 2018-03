Grote hoeveelheid hennep gevonden op industrieterrein in Tilburg

Ernstig ongeluk in Oisterwijk: auto had Pools kenteken, bloed bij bestuurder afgenomen

13:26 OISTERWIJK – Van de bestuurder die zondagavond met behoorlijke snelheid tegen een boom reed in Oisterwijk, is bloed afgenomen. Dat meldt de politie. Verder onderzoek moet uitwijzen of hij ten tijde van de aanrijding onder invloed was van alcohol.