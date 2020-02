Grote optocht Dongen afgeblazen

DONGEN - De optocht in het Peeënrijk van morgen is afgelast. De carnavalsstichting kijkt naar mogelijkheden om de grote optocht te verplaatsen naar maandag. Hierover volgt zondag meer informatie.

,,Met pijn in het hart hebben we vanochtend in overleg met de gemeente Dongen besloten om de grote optocht af te lassen", aldus Stichting de Peeënstekers.

Reden is de slechte weersvoorspelling. Stichting: ,,Op basis van de huidige voorspellingen en advies van de veiligheidsregio is dit de enige juiste keuze voor de grote optocht in het Peeenrijk.” Het gaat zondag stevig waaien, windkracht 6. Daarnaast worden er windstoten voorspeld tot 75 kilometer per uur.

Kinderoptocht

De Peeënstekers heeft het voornemen om de grote optocht te verplaatsen naar maandag en deze te combineren met de kinderoptocht.