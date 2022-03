Grote politie-inval bij autoschadebedrijf in Tilburg, specialisten zoeken naar explosieven

Kent u die mop van die vrouw uit Esbeek die de gemeente­raad in ging? Nou dat dus...

TILBURG - Esbeek wordt helemaal niet direct vertegenwoordigd en als vrouw kom je er overal maar bekaaid vanaf in de nieuwe gemeenteraden in Tilburg en omgeving, die deze week geïnstalleerd worden. En dat terwijl juist een vrouw de meeste stemmen wist binnen te harken in de regio.

29 maart