Grote schade door brand in Berkel-Enschot: ‘Dit is meer dan een domper op ons jubileumfeest’

Net na één uur hoorde Lisseth een harde knal. ,,Ik lag net in bed en schrok enorm. Eric sliep en hoorde niks, maar even later stond er iemand op de deur en de rolluiken te bonken. Toen zijn we er uit gegaan en zagen we dat er brand was.”

In paniek

Quote Brand is erg. Dit wil ik echt nooit, nooit meer mee maken Lisseth van Bebber Snel werden de twee kinderen Djairo en Adinda wakker gemaakt en samen met de honden naar de overburen gebracht. ,,Je bent in paniek, maar toch ben ik zo helder geweest om kleren en medicijnen voor onze kinderen bij elkaar te pakken.”, vertelt een aangedane Lisseth. ,,Ik heb zelfs nog geprobeerd te blussen, maar de tuinslang was kapot, half gesmolten of weet ik veel wat. Djairo zei nog: ‘Mama, er komt bijna geen water uit.’ Maar je moet iets doen.”

Terwijl de brand woedde, konden Lisseth en Eric weinig anders doen dan toekijken. ,,Onze dochter slaapt beneden in de aanbouw en gelukkig is daar geen brand geweest. Nu is het vooral materiële schade en een hoop gedoe. Maar brand is erg. Dit wil ik echt nooit, nooit meer mee maken.” Haar man Eric, eigenaar van Giant Store Van Bebber in Tilburg, moest toekijken hoe zijn net nieuwe bus in vlammen op ging. ,,Daar stonden fietsen van klanten in.”

Volledig scherm De brand in Berkel-Enschot woedde hevig. © De Kort Media / Toby de Kort

Schade opnemen

Na de brandweer kwam een team van Salvage om te helpen op te ruimen. ,,Toen zij rond vijf uur, half zes vanochtend gingen, hebben we nog in bed gelegen. Eric heeft nog wat geslapen, maar ik kon het niet.” Nu, overdag, is het een komen en gaan van experts en andere mensen om de schade op te nemen en te zien hoe het verder moet.

‘Meer dan een domper’