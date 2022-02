Grote schuur in Oostelbeers verloren gegaan door brand, aangrenzende woning fors beschadigd

Evenemen­ten mogen straks weer, maar Tilburg is voorlopig de Wagenmake­rij kwijt: ‘Even schrikken’

TILBURG - Ebt corona net weg, verliest Tilburg een grote evenementenlocatie. Organisatoren balen dat de Wagenmakerij in de Spoorzone dicht moet, die is ‘te onveilig’. De gemeente hoopt in maart duidelijkheid te kunnen scheppen over de inzet van de hal. ,,Een alternatieve locatie ligt niet zo voor het oprapen.”

15 februari