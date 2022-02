Grote succes van het Koffieconcert zorgt voor ‘samengeknepen billen’: Café ’t Gommelen stopt ermee

BIEZENMORTEL - Carnavalsvierders die om half acht ’s ochtends al voor de deur staan? Een wedstrijdje om als eerste een foto mét de caféklok te maken? Het is vanaf dit jaar verleden tijd op zondagochtend bij café ’t Gommelen in Biezenmortel. De stekker gaat voorgoed uit het Koffieconcert, dat al sinds 1978 massa’s publiek naar de kroeg trok.

Het concept was simpel: carnavalsorkesten, koffie met een koekje en klaar. Dat het niet moeilijker hoeft, bleek vanaf het eerste begin. Maar inmiddels is het elk jaar zo druk dat alle bezoekers niet meer binnen konden. Mensen stonden op straat en op de rotonde voor het café. Bovendien kwamen veel jongeren met hun geluidswagens, die ergens moesten parkeren. Voor kroegbazen Ruud en Nicole van Dun was het onverantwoord, zeggen ze. ,,Het is altijd goed gegaan, maar de laatste jaren stonden we met de billen samengeknepen achter de bar. Het werd onbeheersbaar.”

Met hun besluit overvielen ze carnavalsorkest De Notenkrakers, die het Koffieconcert vanaf het begin organiseerden in ’t Gommelen. Toch snapt Dion de Bakker van De Notenkrakers het besluit. ,,Wij bekeken het ook al van jaar tot jaar. Maar elke keer was het weer zo druk en zo’n succes dat we tegen elkaar zeiden dat we er nog een jaar aan vast zouden plakken.”

Heel veel pijn doet het dan ook niet, zegt De Bakker. ,,Wel is het jammer dat we geen ‘laatste keer’ meer kunnen doen. Voor ons is het nu afgelopen.”

Petjes en een aparte klok

Bij ’t Gommelen kijken ze met plezier terug op de afgelopen 44 jaar. ,,’s Ochtends om half acht stonden de eersten al voor de deur. Zaten ze in het bushokje hier tegenover te wachten tot ik open deed.” Vroeg open was ook handig vanwege een wedstrijdje tussen een aantal vriendengroepen. ,,We hebben hier een aparte klok die achteruit loopt. De sport was om hiermee als eerste op de foto te gaan.”

Een mooi compliment kregen ze van een andere kroegbaas, Sjef Schapendonk. ,,Hij kon precies zien wie bij ons geweest was. We hebben een tijdje petjes en dat soort dingen uitgedeeld. Die kwam je de hele carnaval nog tegen.”

Het Koffieconcert trok de afgelopen jaren steeds meer bezoekers.

Mogelijk een vervolg

De deur voor een nieuw Koffieconcert staat alweer op een kier. De afgelopen dagen kwamen al reacties binnen dat anderen het evenement over willen nemen. Zo meldde de Stichting Karnaval Udenhout zich al. Voorzitter Rick van Kempen: ,,Het is een icoon van het Udenhoutse carnaval, dus we willen kijken of er mogelijkheid is het koffieblaozen voort te zetten.”

Concrete plannen heeft SKU daar nog niet voor en al zeker niet voor de komende carnaval, zo stelt Van Kempen. Beau, de dochter van Ruud en Nicole, vindt het mooi dat de traditie doorgaat. ,,Maar zoals het hier was, wordt het nooit meer.”