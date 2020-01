Grote vertraging op A58 richting Oirschot: verkeer vast tot in Tilburg

Op de weg is het ook normaal al erg druk. Nu al het verkeer over één rijbaan moet rijden, staat het op de snelweg tot in Tilburg stil. Rijkswaterstaat leidt weggebruikers om via Den Bosch. ,,De berger is inmiddels aanwezig. Door de lange file en grote vertraging richting Eindhoven, leiden we verkeer vanuit Tilburg om over de N65 en A2.”