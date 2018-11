Grote woningbrand in Oisterwijk onder controle, alleen asbest in onbewoonde omgeving

De woning is volledig verloren gegaan. De straat is afgezet en de brandweer is een asbestprocedure gestart. Er kwam veel rook vrij bij de brand en deze trok naar het centrum van Oisterwijk. Daarom adviseerde de brandweer ook om ramen en deuren dicht te houden. Dat advies in inmiddels weer ingetrokken. De asbest is alleen in de onbewoonde omgeving van de woning terechtgekomen. Gemeente maakt samen met de eigenaar van het huis een plan om de asbest op te ruimen.