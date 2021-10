Grote zorg om druk op de huisartspraktijk: ‘En dan moet het griepseizoen nog beginnen’

,,De drukte op de IC’s is afgelopen tijd veel in het nieuws geweest, en terecht”, zegt Leonie Tromp, medisch directeur van PrimaCura. ,,Maar je hoorde bijna niets over al die mensen die heel ziek thuis zaten. Zij werden bezocht door hun huisarts. Het was zeer intensief om die visites te rijden. De meeste huisartsen hebben ook corona gekregen omdat ze in de frontlinie stonden.”