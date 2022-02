Grote zorgen bij Tilburger Piet Spijkers over lot van 27 zieke kinderen in Oekraïne

,,Angst, angst, angst”, is de stemming die er heerst als Piet Spijkers (82) digitaal met zijn contacten in Oekraïne spreekt. En dat is dagelijks wel een keer of vier á vijf. ,,Iedereen vraagt zich af: krijgen we een grootschalige oorlog?” Dat is dan ook een angstbeeld voor Spijkers, die liefst acht projecten heeft lopen in het Oost-Europese land. Want Spijkers weet dondersgoed hoe het mis kan gaan. Op zijn telefoon laat hij foto’s zien van een kapotgeschoten gebouw en een militair met mitrailleur in een raamkozijn. ,,Dit was dus ooit een doveninstituut, gelegen richting de frontlinie. Daar is niets meer van over en ik kan er niets meer doen. Ik heb er ook geen contacten meer.”