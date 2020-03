Guerrilla-acties in Tilburg tegen verkwanseling van natuur

Het is zaterdagochtend al druk op de kinderkopjes van de Pompstationweg, ter hoogte van Villa Vredelust. Deze villa wordt omgebouwd tot horeca-gelegenheid wat protest oproept, vooral bij Marcel Horck. Hij strijdt al een jaar tegen de projectontwikkelaar en gemeente vanwege de eerdere illegale kap van 25 bomen. ,,Kennelijk maakt niemand er zich druk om. Maar ik wel."

Media ingelicht

Onder aanvoering van Horck gaat een groepje van zo'n tien vrijwilligers honderd doornstruiken plaatsen aan de rand van het geplande parkeerterrein. Hoewel de actie een 'guerrilla-actie' is en vooraf niet bekend mocht worden, zijn er nogal wat media ingelicht door Horck. ,,Dat is belangrijk, want we willen gehoord worden. Dat het menens is." Het planten gebeurt ook illegaal, maar het doel heiligt vandaag kennelijk de middelen. ,,Ik zet ze niet op grond van de projectontwikkelaar. En illegaal? Laten we het er op houden dat het op het randje is."

Jo Molenschot neemt zijn accuboormachine met grondboor ter hand en heeft in een mum van tijd gaten in de grond gemaakt. ,,We worden niet gehoord door de gemeente. Ze doen hier bij Vredelust maar wat ze willen. Het grote geld is belangrijker dan natuur."

Quote Kennelijk kan het niet op een eerlijke manier, dus dan moet het maar zo Jo Molenschot , Actievoerder

Dat de actie net als de bomenkap illegaal is, wuift hij weg: ,,Kennelijk kan het niet op een eerlijke manier, dus dan moet het maar zo." Ook Huib Fransen helpt graag een vuist maken. ,,We gaan zo lomp met onze natuur om, dat vraagt om actie. En alleen klagen op Facebook helpt niet."

‘Ecologische systeem verstoord’

Als de honderd struiken staan, zegt één van de vrijwilligers, Kevin Sas: ,,Hier word ik blij van. Zeker bij onnodige projecten als hier. Waarom moet er midden in het bos horeca en recreatie komen? Het hele ecologische systeem wordt verstoord. En dat moeten we niet laten gebeuren."

Een dergelijk signaal willen de onwonenden van Wijkevoort, kort tegen de A58, ook afgeven. Marjolein de Graaff is hun frontvrouw: ,,Er is hier een bedrijventerrein gepland met grote logistieke centra. Daar zijn we faliekant op tegen. In de oorspronkelijke plannen zou het riviertje de Leij de grens zijn. Maar we krijgen geen antwoord van de gemeente of dat zo blijft. Dus trekken wij vandaag die grens", klinkt het vastberaden.

Inspraak

In een winderig weiland planten zo'n twintig vrijwilligers net geen honderd wilgen aan de oever van de Leij. Terwijl in de verte het verkeer hoorbaar over de snelweg raast, plant buurtbewoonster Wies Wouters samen met Johan van Zon een wilgentak. ,,Het moet hier gewoon landbouwgebied blijven", stelt Van Zon. Hij zit ook in het overleg met de gemeente. ,,Onder protest, maar anders hebben we helemaal geen inspraak."



De wilgen worden deels geplant op grond van Els de Bont. Ze werkt graag mee aan de actie. ,,Mijn man en ik willen hier meer natuur ontwikkelen, maar zo lang de plannen van de gemeente onduidelijk zijn, kunnen we niets."

Volledig scherm Wijkevoort-buurtbewoners Johan van Zon (L) en Wies Wouters (R) planten samen een wilg op de oever van de Leij. © Rudolf Robben

Met grondboor in de hand lopen meneer en mevrouw Hage door de wei. Ze komen uit de Reeshof en willen hun buurtbewoners bewust maken van de grote, groene achtertuin van hun wijk. ,,Wijkevoort is ook belangrijk voor onze wijk. Dat mogen we niet verloren laten gaan."

Quote Als er één grote hal gebouwd wordt, komen er meer Marjolein de Graaff, Tegenstander bedrijventerrein Wijkevoort

De Graaff is blij met het enthousiasme. ,,De plannen zijn nog niet definitief en wij geven vandaag duidelijk aan wat onze grens is. Ik noem het ook wel eens het snoepzak-effect. Als je een snoepzak open maakt, gaat deze leeg. Zo is het hier ook, vrezen we. Als er één grote hal gebouwd wordt, komen er meer. En dan op plekken die wij niet willen."