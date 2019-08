‘Guerrilla-groen’ Katterug leefde niet lang

Voor de rechter G. had bijna 5 keer te veel gedronken, en stapte in de auto: ‘Je moet ook bij het station komen’

9:52 BREDA/TILBURG - Allicht is het een slecht plan om met alcohol achter het stuur te kruipen. De politierechter in Breda zag vandaag een paar schuldbewuste chauffeurs die het toch hadden gedaan. Een man werd maar liefst met meer dan 1000 microgram alcohol in het bloed betrapt, terwijl 220 is toegestaan. ,,Dat is zoveel dat die hoeveelheid niet eens meer op mijn blad staat", hield de officier van justitie haar richtlijnen omhoog.