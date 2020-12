Gust Naaijkens, culturele duizendpoot in Hilvarenbeek, op 76-jarige leeftijd overleden

Aan de Gelderstraat nam hij zowel de bakkerij als het café van zijn vader Kees over. De combinatie bleek op den duur een lastige. Hij droeg Café Concordia over aan zijn nicht Maria Netten en haar man Karel de Hond , die het café De Gouden Carolus gingen noemen.

Pezerikken

Gust Naaijkens stond talloze malen in de ton als Aawmeut. Net als zijn vader werd hij prins carnaval. Van zijn drie kinderen gingen beide zonen Dirk en Kees junior ook met de scepter zwaaien bij de Pezerikken. Met dat wapenfeit van drie generaties stond de familie dit jaar nog in het Brabants Dagblad.

Koninklijke Harmonie Concordia van 1839, thuis in het ouderlijk café, verliest in Gust Naaijkens een zeer actief lid. Maar ook voor postduivenvereniging De Reisduif (zie archiefartikel hieronder), lokale omroep Vloh en cultureel centrum Elckerlijc zette hij zich in.

Buiten Hilvarenbeek maakte Naaijkens zich verdienstelijk voor Museum De Bewogen Jaren 1939-1950 en Parcivalschool Bladel. Politiek actief was hij in de jaren negentig voor Info’74, een partij die niet meer bestaat.

‘Grijze duivenmelkers’ vastgelegd

Volledig scherm Gust Naaijkens in de duiventil (2012). © Marie-Thérèse Kierkels / PVE

Brabants Dagblad, 30 oktober 2012

door Merel van Beers

De Hilvarenbeekse Postduivenvereniging ziet zichzelf ‘steeds grijzer’ worden. ‘Nog een jaar moeten we volhouden, tot de honderd.’

Zo grijs als een duif. Het is de toepasselijke naam van de film over postduivenvereniging ‘De Reisduif’ in Hilvarenbeek, gemaakt door Jan-Maarten Nachtegeller. “Een film over de duivensport, een van de oude gebruiken die aan het verdwijnen zijn, verteld via de vereniging in Hilvarenbeek”, aldus de 26-jarige documentairemaker. En dat juist deze vereniging is vastgelegd op beeld komt goed uit. “Ja, want volgend jaar kan het weleens afgelopen zijn”, begint Gust Naaijkens zijn verhaal. “Ons jeugdlid is vijftig jaar, dat zegt geloof ik al wel genoeg toch?”

Met z’n tienen zijn ze nog maar. Tien hokken met duiven in plaats van ruim negentig in de ‘betere tijden’. “Maar toen was duivensport echt nog volkscultuur. Iedereen deed ‘t, er was niet veel anders trouwens. Ouwe jongens, krentenbrood hè? Maar tijd en geld, dat is nu het probleem.”

Quote Ik zou niet kunnen vissen, dan weet je nooit wanneer ‘t-ie hapt Gust Naaijkens

Niet voor Gust Naaijkens. De Hilvarenbekenaar is opgegroeid met duiven en heeft zelf jarenlang in het vak gezeten. “Nu ook nog hoor, al heb ik zelf geen duiven meer. Dan ga ik gewoon op bezoek bij de anderen.” Want loslaten wil hij niet. “Het is ontspanning voor me. Altijd al geweest. Ik zou niet kunnen vissen, dan weet je nooit wanneer ‘t-ie hapt. Maar bij de duiven weet je dat ze terugkomen. Als je die duif dan weer van ver aan ziet komen vliegen dan denk ik: hoe heeft-ie dat nou weer gepresteerd? Geweldig.”

Toch lijkt dit gevoel steeds minder mensen te raken en staat er een sombere toekomst voor de deur. “Maar we moeten het nog een jaar volhouden. Eén jaar nog blijven leven want dan bestaat de vereniging honderd jaar. Daarna kunnen we stoppen”, aldus Naaijkens, die al aan het rekenen is geweest. “Ons jongste lid is vijftig, dan nog iemand van 65 en de anderen zijn allen tussen de zeventig en de tachtig jaar. Maar we gaan die honderd halen. Al komen we allemaal met de rollator en duurt het maar van één tot vier. Een feest wordt het.”