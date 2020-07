Guus Meeuwis fietst zeker 37 avonden fluitend naar zijn werk

Vakantie in eigen stad met een koffer vol Tilburgse romans. ‘De verhalen liggen voor het oprapen’

14:00 TILBURG - Wie op reis gaat naar Barcelona, Praag of Berlijn, vult zijn koffer vaak met een klassieker over die stad. Maar wat lezen Tilburgers die in eigen stad op vakantie gaan? Zijn er romans die in Tilburg spelen? Nou en of! En de stapel groeit.