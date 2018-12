Guus Meeuwis gooit ‘droomvilla’ aan de Bredaseweg in Tilburg plat

Veel Tilburgers kennen de ‘eyecatcher’ tussen de Baroniebaan en de Gilzerbaan van het voorbijgaan. Het pand stond er al jaren en was omringd door veel groen. Architect Bedaux de Brouwer laat weten dat goed is gekeken hoe ze de villa konden verbouwen, maar dat nieuwbouw uiteindelijk de beste optie was. Belangrijkste redenen waren de gesloten gevel aan de kant van de tuin en het terras dat op het noorden was gericht. Kortom: het was niet goed op de zon gericht. Ook waren de plafonds te laag; Meeuwis kon ze zelfs aanraken. Het was volgens de architect niet mogelijk die op te hogen.



Donderdag is de eerste versie van het nieuwbouwplan besproken bij de omgevingscommissie van de gemeente. Wanneer dat gebouwd kan worden is nog even afwachten.



Hoewel Tilburgers nog niet weten wat er voor in de plaats komt, is er al wat kritiek op het slopen van zo'n karakteristiek pand. ‘Erg jammer dat de prachtige landhuizen op de Bredaseweg nog steeds zomaar plat kunnen’, zegt een bezorgde Tilburger. Ook de omgevingscommissie is kritisch, al kunnen zij de sloop niet tegenhouden. Het gaat niet om een monument en de villa is ook niet ‘planologisch beschermd'.