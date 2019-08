Guus Meeuwis Muziekids Studio in ETZ Tilburg zoekt nieuwe vrijwilligers

De Muziekids Studio heeft onlangs samen met naamgever Guus Meeuwis op feestelijke wijze het vijfjarig bestaan gevierd. De drie studioleiders en de vele vrijwilligers zorgen er dagelijks in de fraaie muziekruimte voor dat kinderen even kunnen vergeten dat ze ziek zijn. Door uitbreiding van de activiteiten zijn extra vrijwilligers gewenst.

Zingen en spelen

Vrijwilligers worden wekelijks een of meerdere dagdelen ingeroosterd, van 9.30 tot 12.30 uur, of van 12.00 tot 16.00 uur. Voor elke nieuwe vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. Meer informatie opvragen of aanmelden kan via studioleider John Verbunt, via 06-33180381 of tilburg@muziekids.nl.