Guus Meeuwis over opa die krijgsgevangene was: ‘Ik zing terecht dat ik eigenlijk nooit last van heimwee heb gehad’

,,Als je weet wat mijn opa heeft meegemaakt’’, zei Meeuwis. ,,Dan zing ik terecht dat ik eigenlijk nooit last van heimwee heb gehad.’’ Zo liet Meeuwis blijken hoe het levensverhaal van zijn opa misschien wel heeft gezorgd voor inspiratie van zijn bekendste liedje ‘Brabant’, het officieuze volkslied van deze provincie.

Zijn opa, zo vertelde Guus, moest in 1943 gaan werken in Mühlberg in Duitsland. De omstandigheden waren zwaar voor de sergeant van het Nederlandse leger. Er waren wandluizen, veel mensen hadden diarree, Cees raakte ondervoed. ,, Hij had een hartverscheurende heimwee naar zijn lieve vrouw en kinderen. Mijn opa miste zomaar een paar jaar van hun kleine leven.”

Dagboek

Na het overlijden van Cees - jaren na de oorlog - vond de familie Meeuwis zijn dagboek. Achteraf, weggestopt. Guus’ opa sprak nooit over de oorlog; zijn beroemde kleinzoon vernam de oorlogsverhalen alleen uit het dagboek. ,,Hij was bang voor iedereen te veel te zijn. Nu denk ik: had het wel gedaan. Je kinderen zagen je pijn. Erover praten had iedereen kunnen helpen.’’

Meer dan 75 jaar later wilde Guus zijn opa eren in de kerk in Waalre. De man die sinds 1994 optreedt voor volle zalen was woensdag zenuwachtig om het leven van zijn opa zo goed mogelijk te vertellen. ,, Hij verbleef twee jaar achter prikkeldraad, totdat de Russen hem bevrijdden.’’

‘Blijven praten’

Hij pleitte om te blijven vertellen over de oorlog, zeker nu veel overledenen van de Tweede Wereldoorlog er niet meer zijn. ,,We worden dagelijks geconfronteerd met de beelden van ver en de intolerantie van hier. Als we vrede willen vieren, zullen we met elkaar moeten blijven praten.’’

Guus vertelde dat hij samen met zijn vader, oom en broer naar Duitsland gaat om de reis van zijn opa te herbeleven. ,,We gaan opa’s leven in de oorlogsjaren achterna, naar de plekken die hem op jonge leeftijd voor keuzes hebben gesteld. Keuzes die invloed hebben gehad op hele familie Meeuwis.’’