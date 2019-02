Guus Meeuwis verslaat Borsato en Waylon en wordt beste zanger van het jaar

Vorig jaar een hattrick voor Willem II, nu scoort Ogbeche aan de lopende band in India

6:35 Met een hattrick was Bartholomew Ogbeche vorig jaar de grote man voor Willem II bij het 3-3 gelijke spel tegen VVV-Venlo in de Koel, een duel dat zaterdag opnieuw op het programma staat. Nu scoort de Nigeriaanse spits in de Indian Super League aan de lopende band voor NorthEast United FC.