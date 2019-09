Guus Mulders vrijgepleit: geen belangenverstrengeling door CDA-raadslid in Oisterwijk

video Heftige nacht voor brandweer, maar na elf uur is overlast voorbij in Tilburg: zo werd de brand bestreden

15:04 TILBURG - Hoe bestreed de brandweer de enorme brand in de vier panden aan het industrieterrein Kraaiven in Tilburg? Pas na elf uur blussen kon de Veiligheidsregio eindelijk melden dat er in de directe omgeving geen overlast meer was. Dankzij hulp van een drone kreeg de brandweer ‘fantastische beelden vanuit de lucht’, die hielpen de hotspots van de vlammenzee te ontdekken en uitbreiding te voorkomen.