Guust toont epische figuur ‘Alaraph’ op Tilburgs Film Festival

VIDEOTILBURG - Bij het Tilburgs Film Festival is dit weekend de film ‘Alaraph’ van Tilburger Guust Mulder te zien. Het festival toont korte films van Brabantse filmmakers. De zwarte komedie van Mulder verhaalt over een mythisch oermens met paringsdrift.

Guust Mulder (25) maakt commercials bij het Tilburgse bedrijf Full Frame, zo maakte hij een promo - in de vorm van een korte speelfilm - voor de verkoop van het Philips-landgoed de Wielewaal in Eindhoven. Afgelopen half jaar verbleef hij in Spanje en werkte onder meer aan een commercial voor Aziatisch elektronicafabrikant Hitachi.

Vluchtigheid moderne tijd

Tussen dat werk door vindt hij tijd om korte speelfilms te maken. Voor zijn ‘Alaraph’ scheef hij het script zelf, de opnamen waren in Tilburg, bij Hilvaria Studio’s in Hilvarenbeek, in Utrecht en Brussel. ,,’Alaraph’ is een oermens, een episch figuur dat staat tentoongesteld in een museum met dieren. De film lijkt een natuurdocumentaire. Na duizend jaren is voor de oermens het paringsseizoen aangebroken. Hij blijkt super romantisch te zijn en komt in conflict met de vluchtigheid van onze moderne tijd waarin Tinder en datingapps belangrijk zijn. Hij kan zich niet aanpassen. Ik had een idee voor een script. Met vrienden sprak ik over hoe makkelijk het is om alles online te bestellen en te regelen. Die twee lijnen kwamen bij elkaar.”

Volledig scherm Guust Mulder, filmmaker Tilburg © Collectie Guust Mulder

Een tragere opbouw

Het budget voor de film haalde Mulder op via crowdfunding. Hij stuurde zijn film naar festivals en merkte dat het helemaal niet zo eenvoudig is om door de selectie te komen. Het aanbod is erg groot. En waarschijnlijk heeft een korte film toch een iets andere, tragere, opbouw nodig dan een commercial, zo concludeert hij achteraf.

In Cinecitta, bij het Tilburg Film Festival, is zaterdagmiddag de Tilburgse première, al was eerder al een besloten vertoning voor de sponsors van de korte film. In Amsterdam is ‘Alaraph’ te zien tijdens evenement ShortCutz.

Het Tilburgs Film Festival geeft Guust Mulder de kans om zijn film aan een breed publiek te tonen. Bovendien zijn tijdens het festival speed-dates met filmproducenten. Daar maakt hij gebruik van. ,,Ik heb een idee voor een nieuwe film. Het gaat over vervuiling en milieu. Een gezin krijgt een soort van ambtenaar aan de deur en heeft een gesprek over de CO2-uitstoot. Ondertussen is een vrachtwagen onder weg en hangt er spanning in de lucht. De wagen met vervuiling komt steeds dichterbij. ‘De Restitutie’ is de titel voor deze film.”

Celliste en theatermaker

Bij het Tilburgs Film Festival zijn veel korte films voor het eerst te zien in de stad, zoals ‘Performance That Resonate’ van Ruut van der Beele. Deze film vertelt het verhaal van de Tilburgse celliste en theatermaker Jacqueline Hamelink. Van Studio Job, Joris & Marieke is de animatie ‘A Double Life’ te zien, een zwarte komedie over een echtpaar met uiteenlopende meningen over rolpatronen.