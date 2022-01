Haaikneuters houden een zomercarnaval: nieuwe prins in korte broek en een optocht ‘light’

Laat er geen misverstand over bestaan: carnaval hoort gewoon thuis in de winter. De Haaikneuters hopen volgend jaar gewoon, zoals de traditioneel het geval is, te blauwbekken bij de optocht door het dorp. Dit jaar zit het er niet in, hoewel ze de festiviteiten niet helemaal willen afschrijven voor eind februari. ,,We gaan wel iets doen. Begin februari maken we ons aangepaste carnavalsprogramma bekend", weet Van Dommelen.