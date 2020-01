Haarenaar Ton van de Ven keert voor de VVD in Oisterwijk terug op het toneel

Van de Ven was vanaf 1996 fractieleider van de VVD Haaren. In 2014 nam de jeugdige Boy Scholtze uit Biezenmortel het voorzitterschap van hem over .

Van de Ven, afkomstig uit een Haarens bakkersgeslacht, adviseert als zelfstandige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Moergestel kent hij goed via zijn familie aan moederszijde.

‘Sukkel’

In 2013 baarde Van de Ven opzien door minister Kamp, een partijgenoot, voor 'sukkel’ uit te maken. Aanleiding was de weigering van Kamp om naar Haaren of Boxtel af te reizen voor een gesprek met de bevolking over het boren naar schaliegas.

'Herindeling is onwenselijk’

door Marcel Linssen

Brabants Dagblad, 7 oktober 2014

HAAREN - ,,Je moet bij dit soort dingen gewoon doen wat de bevolking vraagt. Dus Haaren naar Oisterwijk, Helvoirt naar Vught en later misschien Den Bosch, Esch naar Boxtel en Biezenmortel naar Tilburg of Oisterwijk. Of, en dat is beter, Haaren laten zoals het nu is en allerlei dingen slim inkopen bij grotere gemeenten die dat specialisme in huis hebben.”

Ton van de Ven nam in maart afscheid van de lokale Haarense politiek. Na bijna twintig jaar als raadslid en fractievoorzitter van de VVD, staat hij nu politiek aan de zijlijn. Heeft hij nu - binnen enkele maanden - zijn gevoel voor de politieke realiteit al verloren of slaat deze 54-jarige inwoner van Haaren de spijker op z’n kop?

“Dat we grotere gemeenten nodig hebben, dat een gemeente eigenlijk 100.000 inwoners zou moeten hebben - noemt hij puur bangmakerij vanuit Den Haag. “Je ziet dat overal in de politiek mensen posities innemen. Het is gewoon een stoelendans om het eigen hachje veilig te stellen”, zegt Van de Ven.

Dat het zo ver gekomen is, is volgens hem een optelsom van napraten en angst zaaien zonder de feiten te kennen. “Er wordt iets geroepen, een ballon opgelaten en vervolgens zorgt het sneeuwbaleffect ervoor dat zo’n bericht een eigen leven gaat leiden, ongeacht de echte feiten en wensen van betrokkenen.”

Eerdere herindelingen in 1996 en 1997 brachten Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel in de ogen van Van de Ven niets nuttigs. “Voor de burger was het ronduit negatief. Het heeft handenvol geld gekost en zorgt nog steeds voor veel irritatie. De inwoners kwamen er altijd bekaaid van af.”

Volgens Van de Ven heeft niet één herindeling tot de verwachte financiële voordelen geleid. Herindeling is ook nu niet noodzakelijk, zelfs onwenselijk, vindt hij. Bovendien leidt een herindeling waarschijnlijk tot opsplitsing van de 18 jaar geleden ontstane plattelandsgemeente Haaren. Hoewel, de combinatie Boxtel, Haaren en Oisterwijk zou nog een interessante variant kunnen zijn, meent hij.

Wel raakt de Haarense burger door een herindeling overgeleverd aan de willekeur van een groot, onpersoonlijk, bestuursorgaan waarvoor andere wetten gelden. Het Haarense belang en de invloed van de burger komen op achterstand. Onaanvaardbaar! En de bestuurlijke invloed van de Haarenaren wordt teruggebracht tot enkele raadszetels of een dorpsraad. Haaren verwordt tot een buitenwijk van ‘de grote gemeente’.

Volledig scherm Haarense politici stemmen in 2010 met handjes (vlnr) Johan van de Brand, Jan Leyten, Noël Suurmeijer en Ton van de Ven. © Clemens Le Blanc

Volgens Van de Ven heeft Haaren de afgelopen jaren bewezen zelfstandig te kunnen functioneren. “Financieel is Haaren in staat om de komende 30 tot 40 jaar onverwachte klappen op te vangen. Dus is het eigenlijk logisch dat buurgemeenten als Boxtel en Sint-Michielsgestel die zelf flink moeten bezuinigen, graag een herindeling met Haaren willen.”

Samenwerking op ambtelijk niveau noemt hij prima, zo lang die het belang van de burger dient. “Een volledige ambtelijke fusie, met bijvoorbeeld alleen de Meierij, doet dat absoluut niet. Er wordt onvoldoende gekeken naar de meest logische partners. Je moet de juiste partner vinden voor de juiste klus. Specialismen buiten de deur zoeken tegen de beste inkoopprijs zal vele malen succesvoller zijn dan als een blind paard een ambtelijke fusie najagen.